Arbeiten am Kastanienplatz ab Oktober

Kanalerneuerung in der Burgstraße und in der Friedensstraße abgeschlossen

Die Bauarbeiter sind abgezogen, die Kanalerneuerung in der Burgstraße ist abgeschlossen. Gut zu erkennen sind der neue Zebrastreifen-Übergang an der Liebfrauenschule und die neuen, markierten Parkflächen. Noch aufgestellt werden müssen einige Verkehrsschilder.

Es ist geschafft: Nach gut achtmonatiger Bauzeit ist die Kanalerneuerungsmaßnahme in der Burgstraße in Nottuln abgeschlossen. Vergangene Woche wurden die letzten Pflastersteine in der Straße Auf der Burg verlegt. „So schick hat sie noch nie ausgesehen“, lobt so mancher Passant die gepflasterte Oberfläche dieser kleinen Sackgassenstraße. Auch die Burgstraße hat nach Einbau des neuen Mischwasserkanals und der Erneuerung diverser Hausanschlüsse eine neue Fahrbahnoberfläche bekommen.

Diplom-Ingenieur Michael Diekmann, bei den Gemeindewerken Nottuln für die Kanalisation zuständig, zieht im WN-Gespräch ein insgesamt positives Fazit. Zwar hätten die Corona-Pandemie und der heftige Schneeeinbruch Anfang Februar zu Verzögerungen geführt, dennoch habe man im Großen und Ganzen den Bauzeitenplan einhalten können. Großes Lob und großen Dank zollt Diekmann den Bürgerinnen und Bürgern, die über eine lange Zeit mit der Baustelle und den daraus resultierenden Beeinträchtigungen leben mussten. „Mit den Anliegern hat das insgesamt prima geklappt!“

Ein kniffeliges Stück Arbeit sei zum Schluss der Bereich Auf der Burg gewesen. Wegen der engen Platzverhältnisse habe die Baufirma mit ihrem Großgerät dort extrem vorsichtig agieren müssen. Um die Häuser bei der Verdichtung des Bodens im Baustellenbereich nicht zu sehr in Schwingungen zu versetzen, sei statt einer schweren Rüttelplatte ein sogenannter Grabenstampfer eingesetzt worden, erläuterte Diekmann. Im Zuge der Kanalerneuerung sei außerdem ein zusätzlicher Ablauf installiert worden. Dieser Ablauf und die Pflasterung einer Straßenentwässerungsrinne sorgen nach Auskunft der Gemeindewerke für eine klare Verbesserung der Oberflächenentwässerung.

Wichtig für die Autofahrer auf der Burgstraße: Die Gemeinde hat nun bis zur Einmündung der Roibartstraße Parkflächen auf der Fahrbahn markiert. In den kommenden Tagen wird noch die entsprechende Beschilderung aufgestellt, wonach das Parken nur innerhalb der markierten Flächen erlaubt ist. Der neu gestaltete und nun auch gut ausgeleuchtete Zebrastreifen an der Liebfrauenschule wird ebenfalls noch ausgeschildert.

Parkflächen sind markiert worden

Für die in zwei Bauabschnitten durchgeführte Kanalerneuerung hatten die Gemeindewerke rund 1,2 Millionen Euro eingeplant. Bereits in der Vorbereitung ist der sogenannte dritte Bauabschnitt: Hierbei geht es um die Kanalerneuerung in der Straße Kastanienplatz zwischen Burgstraße und Stiftsstraße. Die Ausschreibung erfolgt gerade, Ende August soll der Auftrag vergeben werden. Anfang Oktober sollen die Arbeiten starten und nach Möglichkeit bis Jahresende abgeschlossen werden. Im Zuge der Bauarbeiten wird der Einmündungsbereich Kastanienplatz/Stiftsstraße komplett gesperrt. Weitere Informationen sollen rechtzeitig mitgeteilt werden.

Einen Schlussstrich können die Gemeindewerke auch unter das Thema „Kanalerneuerung in der Friedensstraße in Appelhülsen“ ziehen. Auch hier sind die Arbeiten inzwischen abgeschlossen. Insgesamt rund 245 000 Euro wurden dort investiert.

Kanalsanierungen zukünftig Thema Nummer eins

Michael Diekmann weist darauf hin, dass die Baumaßnahmen in der Friedensstraße, in der Burgstraße und demnächst am Kastanienplatz die letzten großen Kanalneubauprojekte sind. „In den kommenden Jahren steht vorrangig die Kanalsanierung auf dem Arbeitsplan.“ Diese Kanalsanierung soll zum Beispiel durch das Einziehen von Inlays erfolgen, sodass auf offene Baugruben verzichtet werden kann. Der Diplom-Ingenieur: „Mit dieser Methode werden wir richtig Meter machen.“