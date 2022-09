Auf 127 Mitglieder angewachsen

„Heute sind ja viele gekommen“, freute sich Gisela Hanning, als sie am Donnerstagabend rund 40 Personen im Hotel „Zur alten Post“ zur Mitgliederversammlung des Heimatvereins Schapdetten begrüßte. Die Vorsitzende hatte direkt zu Beginn erfreuliche Nachrichten: Der Verein sei gewachsen, 2021 um fünf, in diesem Jahr sogar um 14 Neumitglieder. 127 Personen zählt er inzwischen.

Und die Aktivitäten des Vereins kommen offensichtlich auch gut bei seinen Mitgliedern an. Stellvertretende Vorsitzende Irmgard Timmermann resümierte die Veranstaltungen der letzten zwölf Monate. Coronabedingt konnten zwar nicht alle geplanten Termine stattfinden, aber generell seien die Angebote sehr gut besucht worden.

Schatzmeister Bernhard Schäpers berichtete von den etwas höheren Ausgaben im vergangenen Jahr: „Es wurde mehr ausgegeben als eingenommen, dafür haben wir allerdings auch zwei weitere Anteile des Dorfladens erworben.“ Kassenprüfer Hermann Froning und Maria Schulze Greving hatten jedenfalls nichts zu beanstanden, sodass der Vorstand entlastet werden konnte.

Vorstand wird wiedergewählt

Turnusgemäß wählte der Verein Teile des Vorstandes neu. Einstimmig wurde Vorsitzende Gisela Hanning für drei weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt. Auch an der Arbeit von Geschäftsführerin Mathilde Strusinna und Beisitzer Willi Hartz hatten die Anwesenden nichts auszusetzen. Beide wurden wiedergewählt. Maria Schulze Greving wird im kommenden Jahr noch einmal die Kasse prüfen. Ihr zur Seite wählte die Versammlung Ulrike Maas.

Im Anschluss informierte Gisela Hanning über die nächsten Aktivitäten des Heimatvereins. Die letzte der regelmäßigen Fahrradtouren in diesem Jahr wird am 9. September (Freitag) stattfinden. Am 2. Oktober (Sonntag) beginnt um 9.30 Uhr in der St. Bonifatiuskirche eine Erntedankmesse, und am 18. November (Freitag) um 18 Uhr der Plattdeutsche Abend in der „Alten Post“. Am 20. Dezember soll eine Busfahrt zum Boulevard-Theater Münster angeboten werden, um gemeinsam das Theaterstück „Satierische Weihnachten“ zu besuchen.

Verein bietet kostenlose IT-Kurse an

Die Vorsitzende rief abschließend besonders die Frauen zur Teilnahme an der mittwochs im Dorfladen stattfindenden Plattdeutschen Viertelstunde auf. Das sei „aktuell noch eine reine Männerrunde“.

Nach dem offiziellen Teil der Mitgliederversammlung übergab die Vorsitzende das Wort an Björn Fleischmann. Das seit 2019 in Schapdetten wohnende Vereinsmitglied warb für einen IT-Kurs, in dem er Interessierten seine 15-jährige IT-Erfahrung weitergeben möchte. An zwei Terminen werde er kostenlose Einführungskurse für die Bedienung und den sicheren Umgang mit Smartphone, Tablet, Laptop und Co anbieten, erklärte Fleischmann den Anwesenden.