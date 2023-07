Auf den „Flügeln für die Zukunft“ arbeiten

Wer ist zwischen 18 und 25 Jahren alt und hat Lust, für einen Zeitraum von acht Monaten Gast der französischen Partnerstadt Saint-Amand-Montrond zu sein, um sich dort an einem Freiwilligeneinsatz zu beteiligen? Das will die Gemeinde in einer Pressemitteilung wissen. Als Volontär oder Volontärin unterstützt man als einer von insgesamt vier Freiwilligen ein lokales Gemeinschaftsprojekt mit dem Titel „Des ailes pour l'avenir Saint-Amand-Montrond“. „Flügel für die Zukunft“ möchte jungen Menschen in ländlichen Gebieten helfen, sich für die Welt von heute und morgen zu öffnen.

Und das geschieht unter anderem dadurch, indem die Interkulturalität unter jungen Menschen und Erwachsenen mithilfe von zum Beispiel Musik, Kunst, Ernährung und Sprache gefördert wird. So sollen sie Aktivitäten rund um das Thema „Ernährung“ als Instrument für den sozialen Zusammenhalt und nachhaltige Entwicklung starten und Partnerschaften und interkulturelles Verständnis zwischen den Partnerkommunen von Saint-Amand-Montrond in Deutschland, Polen, Italien und Ecuador fördern. Außerdem werden sie Veranstaltungen zu den Themen Erhalt der Umwelt und Biodiversität anbieten.

Kosten werden übernommen

Ein weiterer Teil des Projektes „Flügel für die Zukunft“ beschäftigt sich mit der Förderung von sportlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit den olympischen Spielen 2024 in Paris. Und nicht zuletzt bekommt der Volontär aus Nottuln die Gelegenheit, sich aktiv an der Planung von Veranstaltungen und Feierlichkeiten zum Jubiläum 40 Jahre Partnerschaft Saint-Amand-Montrond und Nottuln, zu den olympischen Spielen sowie des Europa-Tages einzubringen. Die Arbeitszeit beträgt zwischen 30 und 35 Stunden wöchentlich. Der Beginn des Freiwilligendienstes liegt zwischen dem 1. und 15. Oktober.

Die Kosten für die Hin- und Rückreise werden von der gastgebenden Vereinigung, der Ligue de l'Enseignement, übernommen, genauso wie die Kosten für die Unterbringung. Zudem wird der Freiwilligendienst mit 400 Euro im Monat vergütet, inklusive zwei freier Tage pro Monat. Die Volontäre und Volontärinnen leben gemeinsam in einer Wohnung in der Residenz „Foyer de Jeunes Travailleurs“ in Saint Amand.

Französisch verbessern, Kontakte knüpfen

Mit diesem Volontariat haben junge Menschen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten, Talente und ihr Know-how zu entwickeln sowie ihr Wissen mit anderen zu teilen, am Leben in der Gemeinde teilzunehmen, ihr Französisch zu verbessern und neue, grenzübergreifende Kontakte zu knüpfen. Einzige Voraussetzung ist es, Französisch zu sprechen und zu verstehen. Das Volontariat ist Teil des Programms des Europäischen Solidaritätskorps und gehört somit auch zur Ligue de l'Enseignement, unter deren Dach sich Vereine und Organisationen aus dem Département Cher zusammengeschlossen haben.

Interessierte können Lebenslauf und Bewerbungsanschreiben noch bis zum 31. Juli an die Mail-Adresse international@ligue18.org schicken; Ansprechpartnerin ist Vanessa Romero, 5 rue Samson, in Bourges, Telefon (0033) 2 48 48 01 00. Weitere Infos gibt es auf der Website der Gemeinde Nottuln unter www.nottuln.de.