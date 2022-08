Auf den Spuren der Wildbienen und ihrer Schwestern

Der Imkerverein Havixbeck und Umgebung nimmt an einem bundesweiten Pilotprojekt teil. Es geht um die Bestandsaufnahme der Wildbienen. Vereinsvorsitzende Ruth Cramer hat aber noch einige andere Insekten im Blick.

Imkerin Ruth Cramer zeigt der Familie Gesmann die Nisthöhlen im Insektenhotel. Für das Wildbienen-Monitoring wurden mehrere dieser Hotels in den Baumbergen aufgehängt.

„Da krabbelt eine rein“, sagt Ruth Cramer und zeigt auf das kleine Insekt, das in der Röhre zu sehen ist. Es ist eine kleine Mauerbiene. Und der Name ist Programm. „Sie können richtig mauern“, sagt die Imkerin und zeigt eine andere kleine Röhre des Insektenhotels, in der kleine Zellen zu sehen sind – jeweils ausgestattet mit Pollen und einem winzigen Ei. „Ein Kinderzimmer für jeden“, erklärt die Expertin. Stefanie, Stefan, Josefine und Antonia Gesmann sind fasziniert. Schlüpfen die Larven, fressen sie die Pollen, verpuppen sich und schlüpfen dann als Biene aus ihrem Kokon. Etwa ein Jahr geht dabei ins Land.