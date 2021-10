Auf flinken Füßen unterwegs

Für den guten Zweck setzten sich am Freitag die rund 450 Schülerinnen und Schüler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gerne ein. Mit dem 26. Sponsorenlauf sollten möglichst viele Spenden für die Partnerorganisationen Cap Anamur/Deutsche Notärzte und Grünhelme gesammelt werden.

26. Sponsorenlauf am Rupert-Neudeck-Gymnasium

Auf die Plätze, fertig, los! Die rund 450 Schülerinnen und Schüler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums führten am Freitag ihren 26. Sponsorenlauf für den guten Zweck durch,

Hans-Dieter Klaas kam kurz ins Grübeln. „Komisch ist das schon irgendwie: Das ist jetzt tatsächlich mein letzter Sponsorenlauf.“ Doch viel Zeit zum Grübeln blieb dem Pädagogen, der seit mehr als 25 Jahren am Rupert-Neudeck-Gymnasium unterrichtet und demnächst in den Ruhestand geht, für solche Gedanken nicht. Am Freitag galt sein Hauptaugenmerk dem großen Schülergewusel auf dem Schulhof: Der 26. Sponsorenlauf des Gymnasiums stand auf dem Programm – organisiert von Hans-Dieter Klaas und seiner Kollegin Christina Polarczyk.

Fotoshooting mit Drohne

Für die rund 450 Schülerinnen und Schüler und das 50-köpfige Lehrerkollegium begann der letzte Schultag vor den Herbstferien aber mit einem Fotoshooting. Dabei gruppierten sich Schüler und Lehrer so, dass aus der Luft das Schulnamenskürzel „RNG“ zu erkennen war. Alexis Kasum aus der Q1 stellte dafür seine Drohne zur Verfügung, die er mit schlafwandlerischer Leichtigkeit über das Schulgelände schweben ließ. Das aufgenommene Foto begeisterte alle. Es ist demnächst auf der Schulhomepage zu sehen.

Um 8.35 Uhr dann der Start des Sponsorenlaufs für den guten Zweck. Vorjahressiegerin Nele Sietmann gab das Startsignal, und die Klasse 5a machte sich als erste auf die 1,4 Kilometer lange Strecke rund um das Gymnasium. Streckenposten an markanten Stellen sorgten für einen sicheren Ablauf, die Sambagruppe der Schule für musikalische Motivation, und an den Verpflegungsständen gab es eine willkommene Stärkung.

Derart unterstützt und verpflegt, liefen Schülerinnen und Schüler flinken Fußes fleißig Runde um Runde für den guten Zweck. Denn mit dem Erlös aus dem Sponsorenlauf unterstützt die Schule Hilfsprojekte ihrer beiden Partnerorganisationen Cap Anamur/Deutsche Notärzte und Grünhelme.

26. Sponsorenlauf am Rupert-Neudeck-Gymnasium Beim 26. Sponsorenlauf des Rupert-Neudeck-Gymnasiums herrschte beste Stimmung. Foto: Ludger Warnke Vor Beginn des Sponsorenlaufes stellten sich alle Schülerinnen und Schüler für ein Drohnenfoto auf. Aus der Luft ist dann das Namenskürzel "RNG" zu erkennen. Foto: Ludger Warnke Alexis Kasum aus der Q1 kümmerte sich mit seiner Drohne um das Schulfoto "RNG". Foto: Ludger Warnke Das Foto der Drohne ließ sich Alexis Kasum auf einem Tablet anzeigen. Aus der Luft gut zu erkennen ist das Schulkürzel "RNG". Foto: Ludger Warnke Kurz vor dem Start (v.l.): die Organisatoren Christine Polarczyk und Hans-Dieter Klaas mit der Vorjahressiegerin Nele Sietmann. Foto: Ludger Warnke Kurz vor dem Start. Am rechten Bildrand die Organisatoren Hans-Dieter Klaas und Christine Polarczyk mit der Vorjahressiegerin Nele Sietmann, die das Startsignal für den Sponsorenlauf gab. am start die Klasse 5a. Foto: Ludger Warnke Die Klasse 5a ging als erste Gruppe an den Start. Foto: Ludger Warnke Das Rupert-Neudeck-Gymnasium Nottuln führte zum 26. Mal seinen Sponsorenlauf durch. Foto: Ludger Warnke Das Rupert-Neudeck-Gymnasium Nottuln führte zum 26. Mal seinen Sponsorenlauf durch. Foto: Ludger Warnke Das Rupert-Neudeck-Gymnasium Nottuln führte zum 26. Mal seinen Sponsorenlauf durch. Foto: Ludger Warnke Für Lehrer Hans-Dieter Klaas war es der letzte Sponsorenlauf. Nach 26 Jahren als Lehrer am Rupert-Neudeck-Gymnasium steht demnächst der Ruhestand an. Foto: Ludger Warnke Für Lehrer Hans-Dieter Klaas war es der letzte Sponsorenlauf. Foto: Ludger Warnke Das Rupert-Neudeck-Gymnasium Nottuln führte zum 26. Mal seinen Sponsorenlauf durch. Foto: Ludger Warnke Das Rupert-Neudeck-Gymnasium Nottuln führte zum 26. Mal seinen Sponsorenlauf durch. Foto: Ludger Warnke Das Rupert-Neudeck-Gymnasium Nottuln führte zum 26. Mal seinen Sponsorenlauf durch. Foto: Ludger Warnke

Bis der genaue Spendenerlös feststeht, dauert es allerdings noch einige Zeit. Klarheit herrscht dagegen, welche Klasse den zusätzlichen Wandertag gewonnen hat. In diesem Jahr war es ein wirklich knappes Ergebnis. Bei der Siegerehrung durfte die Klasse 6a besonders laut jubeln. Mit durchschnittlich 9,73 Runden pro Schüler hatte sie die Nase vorn und gewann den Wandertag. Dicht dahinter auf den Plätzen zwei und drei die Klassen 5b (9,6 Runden) und 8b (9,58 Runden).

Sieger stehen fest

Beste Einzelläuferin war Pauline Dziewas (Q1) mit 17 Runden, gefolgt von Miriam Albustin (9a) und Thekla Hüwe (5b) mit jeweils 13 Runden. Beste Einzelläufer waren Samuel Albustin (8b) und Jonathan Albustin (6c) mit jeweils 17 Runden, gefolgt von Jona Nordalm (5a) mit 15 Runden.

Und dann wurde es ein wenig emotional: Hans-Dieter Klaas erhielt einen großen Blumenstrauß als Dankeschön für die jahrelange Organisation des Sponsorenlaufs. Ein letztes Mal.