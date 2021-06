Auf großer Fahrt zur Schatzinsel

Der Verein „Kunst & Kultur Nottuln“ nimmt wieder Fahrt auf. In seinem Sommerprogramm bietet der Verein am Longinusturm ein Live-Hörspiel und zwei Filmabende, jeweils nach Sonnenuntergang.

Das Theater „ex libris“ führt am 30. Juli (Freitag) nach Sonnenuntergang am Longinusturm das Live-Hörspiel „Die

Das kulturelle Geschehen nimmt wieder Fahrt auf. „Irgendwie muss es ja weitergehen!“, zitiert Bernhild Kunstleben, stellvertretende Vorsitzende von „Kunst & Kultur Nottuln“, gerne den geflügelten Satz von Hape Kerkeling, um damit das Sommerprogramm vorzustellen.

Drei Veranstaltungen bietet der Verein, die im Pavillon am Longinusturm stattfinden. Los geht es am 30. Juli (Freitag) nach Sonnenuntergang um 21 Uhr mit Christoph Tiemann und dem Theater „ex libris“. Das lädt mit seinem Live-Hörspiel dazu ein, an Bord des Dreimasters „Hispanola“ zu gehen, um einen Ausflug auf „Die Schatzinsel“ zu machen.

Live-Hörspiel mit dem Theater „ex libris“

Das Reiseziel: Die Küste von Somerset, England, 1751. In dem kleinen Gasthof der Familie Hawkins taucht ein Fremder mit einer Narbe auf, der sich von allen nur „der Captain“ nennen lässt. Was verbirgt sich in der großen alten Seekiste, die er mitgebracht hat? Wovor fürchtet sich der Captain, der jeden Tag an den Klippen steht und Ausschau hält? Als der junge Jim Hawkins hinter das Geheimnis kommt, beginnt für ihn das größte Abenteuer seines Lebens. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro.

Französische Filmkomödie

Amüsant wird es am 13. August (Freitag) nach Sonnenuntergang um 20.58 Uhr. „Ein Dorf sieht schwarz“ heißt die französische Filmkomödie. Die Handlung: 1975 erhält der aus Zaire stammende Seyolo Zantoko nach seinem Studium in Lille sein Diplom als Arzt. Weil er die Diktatur in seiner Heimat ablehnt und sich die französische Staatsbürgerschaft erhofft, nimmt er das Angebot des Bürgermeisters von Marly-Gomont an, dort Landarzt zu werden. Seyolo, seine Frau und seine beiden Kinder Sivi und Kamini ziehen in ein Haus, das die Gemeinde ihnen zur Verfügung stellt und dann wird es spannend, wie sie dem alltäglichen Rassismus mit Humor begegnen. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro.

Schwedisches Musikfilm-Drama

Schon etwas betagter ist das Oscar nominierte schwedische Musikfilm-Drama „Wie im Himmel“, und dennoch ist dieser Klassiker immer wieder schön anzusehen. Er erzählt von einem Musiker, dessen Lebenstraum sich erfüllt, als er nach langer Irrfahrt lernt, die Menschen und sich selbst zu lieben.

Ein mitreißender und humorvoller Film über die Umwege zum Glück. Nach einem schweren Kollaps kehrt der weltberühmte Dirigent Daniel Dareus in sein schwedisches Heimatdorf zurück. Eigentlich wollte er sich von der Welt zurückziehen, doch als er das Amt des Kantors antritt, findet er über seine Leidenschaft für die Musik auch zu den Menschen zurück. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro.

Der Kartenvorverkauf für die drei Veranstaltungen findet bei Dammann – Alles für ein schönes Zuhause, Daruper Straße,

0 25 02/ 4 22, im Cafe 18|97 und online unter kunst-kultur-nottuln.de statt.

Qi Gong im Rhodepark

Zudem weist der Verein darauf hin, dass „Qi Gong im Rhodepark“ am 5. Juli (Montag) startet. Das Angebot findet jeweils montags und donnerstags von 7 bis 8 Uhr und mittwochs von 18 bis 19 Uhr statt. Das „Qi Gong im Rhodepark“ ist kostenfrei. Möglich macht es die Gerburgis-Apotheke Nottuln.