Auf Weihnachten eingestimmt

Der Kinder- und Jugendchor Steverlerchen und inCantare veranstaltete in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt und am Bürgerzentrum ein Lichterfest mit viel Musik.

„Macht euch bereit . . . bald schon ist Weihnacht“, sangen am Sonntagnachmittag die Jüngsten in St. Mariä Himmelfahrt zu Beginn des Lichterfestes, zu dem der Appelhülsener Kinder- und Jugendchor Steverlerchen und inCantare in die Kirche und rund um das Bürgerzentrum Schulze Frenking eingeladen hatte.