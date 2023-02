Aufzuhören ist keine Option

Hilfe wird noch lange benötigt, in der Ukraine und überall auf der Welt. Angesichts des Krieges haben hilfsbereite Nottulner im vergangenen Jahr den Verein „Nottuln and Friends“ gegründet. Eine Bilanz zeigt die eindrucksvolle Entwicklung des Vereins.

Das Telefon von Jürgen Küdde, dem stellvertretenden Vorsitzenden von Nottuln & Friends e.V., steht seit einem Jahr nicht mehr still. An manchen Tagen muss er es dreimal wieder aufladen. Denn was vor einem Jahr mit einer privaten Hilfsaktion für die Ukraine begann, hat sich zu einem Fulltime-Job entwickelt, erzählt der Nottulner. Wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte Küdde in der Facebook-Gruppe „Nottuln 2.0“ den Post eines Bekannten geteilt, der erklärte, in das Kriegsgebiet fahren und dort Hilfsgüter abliefern zu wollen. „Ab da kam ich nicht mehr raus“, erklärt Küdde und lacht.