Ausbau der Praktika zahlt sich aus

Es mutet an wie ein Geschenk des Himmels. Gleich fünf neue Auszubildende hat das Einrichtungshaus Ahlers gewinnen können. Dafür hat das Unternehmen auch einiges getan.

Landauf, landab klagen Handel, Handwerk und Industrie über einen Mangel an Auszubildenden. In dieses Klagelied möchte das Nottulner Einrichtungshaus Ahlers in diesem Jahr nicht einstimmen. Im Gegenteil: „Wir sind überglücklich“, betonen Marcus und Ute Ahlers. Denn im August sind gleich fünf junge Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren neu zum Team dazugekommen, die sich zur Einzelhandelskauffrau, zum Tischler bzw. zur Tischlerin und zum Raumausstatter bzw. zur Raumausstatterin ausbilden lassen. Eine für die Branche doch sehr ungewöhnliche Entwicklung.