Ausbildung in den Fokus rücken

„Berufliche Bildung ist ein fundamental wichtiger Baustein“, betonte die Ministerin für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, Dorothee Feller. So beantwortete sie die Frage, ob die berufliche Bildung eine Antwort auf die Krise des Fachkräftemangels sei, eindeutig mit einem Ja. Den akuten Fachkräftemangel zu beheben, sei eine gesamtgesellschaftliche Mammutaufgabe. Und genau um den Fachkräftemangel sowie um die Frage „Führt nur ein Abitur zum Glück?“ drehte sich das vierte Nottulner Bildungsforum, zu dem der Schlaun Cirkel am Montagabend ins Autohaus Rump eingeladen hatte. Den Organisatoren war es wieder gelungen, eine hochkarätige Expertenrunde zu gewinnen.