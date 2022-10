In der Reithalle Appelhülsen bestimmten bayrische Trachten das Bild. Oktoberfest!

Oktoberfest in der Reithalle Appelhülsen

Ausverkauft war am Samstag das Oktoberfest in der Reithalle Appelhülsen. Es herrschte fröhliche Partystimmung.

Beste Stimmung herrschte am Samstagabend in der Reithalle Appelhülsen. Denn dort fand das vom RV Appelhülsen veranstaltete Oktoberfest statt. Auch diesmal war die große Party ausverkauft. Ganz viele Gäste erschienen in bayrischer Tracht und feierten ausgelassen.