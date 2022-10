Ausschreibungen schwerer planbar

Bauarbeiten an der Sebastianschule in Darup

Darup

Die Kinder der Sebastian-Grundschule in Darup weilen in den Ferien, doch die Arbeit an ihrer Schule steht nicht still. Jüngst hat der Wiederaufbau des abgebrannten Teils begonnen. Beim Gebäudemanagement im Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt der Gemeindeverwaltung ist man zuversichtlich, dass dabei alles glatt geht. Die Probleme im Baugewerbe merkt man aber auch hier.

Von Iris Bergmann