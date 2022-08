Außergewöhnliches Konzert

Für Kulturfreunde ist der Baumberger Orgelsommer ein faszinierendes Angebot. Jetzt kommen alle Orgelfreunde in Nottuln auf ihre Kosten. Am Sonntag (21. August) gibt es ein besonderes Konzert in St. Martinus.

Otto Maria Krämer ist im Rahmen des Baumberger Orgelsommers am kommenden Sonntag zu Gast in Nottuln.

Bei einem außergewöhnlichen Orgelkonzert ist am kommenden Sonntag (21. August) im Rahmen des Baumberger Orgelsommers Otto Maria Krämer um 17 Uhr zu Gast in St. Martinus Nottuln. Improvisationen in diversen Stilen, heißt es dann, denn alle musikalischen Themen werden zu Beginn mit dem Publikum festgelegt.

Otto Maria Krämer, geboren 1964, erhielt seit seinem achten Lebensjahr Klavierunterricht. Seit 1974 verrichtete er regelmäßige Orgeldienste an St. Peter in Büderich bei Wesel. 1986 begann er das Studium der Katholischen Kirchenmusik an der Folkwanghochschule in Essen, das er an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf fortsetzte mit den Lehrern Prof. Paul Heuser (Orgel), Prof. Herbert Callhoff (Tonsatz) und Prof. Wolfgang Seifen (Improvisation). 1994 schloss er seine Studien mit dem A-Examen ab.

Otto M. Krämer war Teilnehmer mehrerer Meisterkurse mit dem Schwerpunkt „Orgelimprovisation“, so unter anderem „2. Internationale Orgelakademie Altenberg“ bei unter anderem Daniel Roth (Paris), Gaston Litaize (Paris), Peter Planyavsky (Wien), Wolfgang Seifen (Berlin), Wolfgang Stockmeier (Köln). Von 1991 bis 1993 war er Organist und Chorleiter an Herz-Jesu in Mönchengladbach-Bettrath; seit Oktober 1993 ist er Kantor und Organist an St. Peter und Paul in Straelen am Niederrhein.

Neben seinen beruflichen Pflichten ist Otto M. Krämer kompositorisch tätig. 1995 wurde er zweiter Preisträger im „Internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation der Stadt Schwäbisch Gmünd“ und Gewinner (2eme Prix) beim „Concours d‘Improvisation a l‘orgue“ der Stadt Montbrison.

Otto M. Krämer gestaltet regelmäßig Orgelkonzerte und Fortbildungen mit dem Themenschwerpunkt „Improvisation“. Do war er zu Gast auch in England, Frankreich, Italien, Belgien, Holland, Litauen, Polen, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Russland, Kanada und in den USA. Im Frühjahr 2006 unterrichtete er im Rahmen einer Gastprofessur für Orgel-Improvisation am Westminster Choir College in Princeton (USA). Seit 2013 unterrichtet er eine Klasse für Liturgisches Orgelspiel / Orgel-Improvisation an der Musikhochschule Köln.