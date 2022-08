Autofahrerin schwer verletzt

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Isselburg befuhr am Sonntag um 8.50 Uhr die Landstraße 843 von Nottuln kommend in Richtung Schapdetten. Nach Durchfahren einer scharfen Rechtskurve im Bereich Leopoldshöhe verlor sie aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Sie kam von der Fahrbahn ab. Auf dem Dach liegend kam das Auto zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst am Unfallort. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.