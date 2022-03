Bach zur Fasten- und Passionszeit

Kantor Heiner Block, Organisator der Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“, freut sich auf das Konzert am morgigen Donnerstag (17. März) ganz besonders. Zu Gast ist ab 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus nämlich Gregor Loers. „Es ist eine besondere Freude, den neuen Regionalkantor aus Warendorf in Nottuln an der Orgel begrüßen und hören zu dürfen“, sagt Block. Der Gastmusiker ist erst 26 Jahre jung, hat aber schon eine bemerkenswerte berufliche Vita vorzuzeigen.

Geboren und aufgewachsen in Dormagen, studierte Gregor Loers Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und arbeitete von 2019 bis 2021 als musikalischer Assistent des Kölner Domkapellmeisters. Die Pädagogik und Arbeit mit den über 100 Knaben und Jugendlichen fielen dabei in sein Aufgabengebiet sowie eine vielseitige Konzerttätigkeit mit der Kölner Dommusik. Eigenes Konzertieren an der Orgel führte ihn quer durch Deutschland und nach Italien. Seit dem 1. September ist Loers nun als Regionalkantor an St. Laurentius in Warendorf tätig.

Die Werke, die er in Nottuln spielen wird, sind von Johann Sebastian Bach und beziehen sich auf die Fasten- und Passionszeit. Zu hören sind Präludium und Fuge (BWV 546) sowie „Christ, unser Herr, zum Jordan kam“ (BWV 684) und „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ (BWV 687). Und auch Charles Marie Widors Komposition „Mattheus-Final“ hat mit Bach zu tun. Es ist der letzte des sechs Sätze umfassenden Orgelzyklus „Bach‘s Memento“ und setzt sich mit dem Finale der Matthäus-Passion auseinander.