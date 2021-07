Bald werden mehr Nutzer kommen

Nottuln

Statt Diesel oder Benzin kann an einer hochmodernen Tankstelle im Nottulner Gewerbegebiet Beisenbusch flüssiges Erdgas, das auf minus 162 Grad Celsius heruntergekühlt wird, getankt werden. Das Angebot richtet sich allerdings nicht an normale Autofahrer, sondern an den Schwerlastverkehr.

Von Johannes Oetz