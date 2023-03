Barrierefreiheit für ÖPNV-Nutzer

Die beiden Bushaltestellen Heitbrink in der Lindenstraße in Appelhülsen werden barrierefrei. Die Umbauarbeiten wurden zwar am Dienstag durch den Schneeregen unterbrochen, werden aber voraussichtlich bis zum Monatsende abgeschlossen sein.

Der heftige Schneeregen am Dienstag sorgte zwar für eine Unterbrechung der Arbeiten, doch Daniel Krüger von der Gemeinde Nottuln ist zuversichtlich. Voraussichtlich bis zum Monatsende werden die Arbeiten zur barrierefreien Neugestaltung der Bushaltestelle "Heitbrink" an der Lindenstraße in Appelhülsen (beide Seiten) abgeschlossen sein. Danach folge der Umbau der Haltestellen "Schule" an der Roxeler Straße in Schapdetten, erläuterte Krüger auf Anfrage der Redaktion.

In finanzieller Hinsicht sind die beiden Projekte keine Kleinigkeit. Insgesamt 195.000 Euro wird der Umbau der Haltestellen kosten. Vorteil für die Gemeinde: Für die reinen Bauarbeiten erhält sie einen 90-prozentigen Zuschuss vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe. Es verbleiben für die Gemeindekasse also "nur" der zehnprozentige Eigenanteil sowie die Kosten für die Planung.

"Taktile Elemente" im Bodenbelag

Für die barrierefreie Neugestaltung der Haltestelle wird unter anderem die Busbucht verlängert. So haben künftig auch Busse mit einem hinteren Gelenk mehr Platz. Zu den Arbeiten gehört auch die Verlegung neue Bordsteine sowie der Einbau von "taktilen Elementen" in den Bodenbelag. Damit sind großformatige Bodenplatten mit Noppen und Rillen gemeint, an denen sich zum Beispiel Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung orientieren können. Weil außerdem das Oberflächenniveau der Haltestelle angehoben wird, können künftig auch Rollstuhlfahrer leichter in Niederflurbusse gelangen.

Die Wartehäuschen werden allerdings nicht ausgewechselt, erläuterte Krüger. Von der Grundsubstanz her seien sie noch in Ordnung. Allerdings werden sie gründlich aufgearbeitet und aufgehübscht. Die Installation digitaler Fahrplan-Hinweistafeln ist nicht vorgesehen. Die Arbeiten für den barrierefreien Umbau der Haltestellen "Schule" in Schapdetten sollen im April erfolgen und nach circa drei bis vier Wochen abgeschlossen sein.