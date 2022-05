Baubeginn in den Herbstferien

In Darup gibt es einigen Gesprächsbedarf. Die Veranstaltung „Politik vor Ort“ im Alten Hof Schoppmann dauerte drei Stunden. Und die Liste der Themen, die Bürgermeister Thönnes sich notierte, wurde immer länger.

Bürgersprechstunde „Politik vor Ort“ in Darup: Thema Schule

In der Reihe der Bürgersprechstunden „Politik vor Ort“ stellten sich am Montagabend (v.l.) Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und die Ratsmitglieder Richard Dammann (Grüne), Norbert Gosekuhl (CDU), Susanne Strätker (CDU) und Holger Zbick (SPD) den Fragen der Daruperinnen und Daruper. Die FDP war verhindert und hatte sich abgemeldet.

Mit dem dringend erwarteten Teilneubau der Daruper Sebastiangrundschule soll in diesen Herbstferien begonnen werden. Das berichtete am Montagabend Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes im Rahmen der Bürgersprechstunde „Politik vor Ort“ in Darup. Die Einrichtung der Baustelle soll Mitte August starten.