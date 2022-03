Baubeginn nach dem Schützenfest

Die Bauarbeiten für den Neubau der Nonnenbachbrücke im Nottulner Ortskern sollen Mitte/Ende Juni nach dem Schützenfest der St.-Antoni- und der St.-Martini-Bruderschaft beginnen. Diesen Baustart strebt die Gemeinde an.

Aktuell befindet sich die Maßnahme, die im Haushalt mit Gesamtkosten von rund 550.000 Euro veranschlagt ist, in der Ausschreibung. „In drei Wochen ist Submissionstermin, und wir hoffen auf ein auskömmliches Ausschreibungsergebnis“, erläuterte Diplom-Ingenieur Daniel Krüger, in der Gemeindeverwaltung für das Projekt zuständig. Auskömmlich bedeutet, dass der veranschlagte Kostenrahmen auch eingehalten wird.

Bei einer planmäßigen Auftragsvergabe könnte die Baufirma die Betonfertigteile für den Brückenneubau in Auftrag geben. Diese Bauteile müssten erst hergestellt werden und auch einen gewissen Zeitraum aushärten, bevor sie eingebaut werden können, erläuterte Krüger. Die Gemeinde hofft, dass die Arbeiten in den Sommermonaten problemlos durchgeführt werden können, da erfahrungsgemäß der Nonnenbach in dieser Zeit nur sehr wenig oder gar kein Wasser führt.

Zum Martinimarkt-Jubiläum Anfang November sollen die reinen Brückenarbeiten abgeschlossen sei. Das gilt nach Aussage von Krüger aber nicht für die Fahrbahnarbeiten. Deshalb werde man noch nicht alle Verkehrsflächen in diesem Bereich zum Martinimarkt freigeben können.

Wie berichtet, ergibt sich durch den Brückenneubau eine geänderte Straßen- und Verkehrsführung, da die neue Brücke deutlich kürzer ist. So entsteht vor den Häusern Stöveken/Martini eine größere Platzfläche. Der Stiftsplatzbrunnen wird Teil dieser Platzfläche.