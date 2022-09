Bäume leiden unter Trockenheit

Einige Bäume an der Eschenallee in der Bauerschaft Buxtrup müssen in der nächsten Zeit gefällt werden. Grund dafür ist das Eschentriebsterben, das die Bäume extrem schwächt.

Dieser Sommer hatte es in sich: Über Wochen und Monate hohe Temperaturen und eine extreme Trockenheit. Den Bäumen in der Gemeinde Nottuln bekam diese lange Durststrecke überhaupt nicht. Sie haben ex­trem gelitten, und sie haben auch durch die Sommer der vorangegangenen Jahre teils massive Schäden davongetragen. Das berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Jetzt ist es an den Gemeindewerken, an den betroffenen Bäumen Pflegearbeiten vorzunehmen. Diese beginnen am heutigen Montag und beinhalten nicht nur das Entfernen von Totholz und den Rückschnitt von Kronen, sondern ebenso Fällungen, heißt es weiter.

Fällungen vorgesehen

Letztere betreffen auch die Eschenallee in der Bauerschaft Buxtrup. Dort müssen einige Bäume weichen. Grund ist das sogenannte Eschentriebsterben, das durch einen Pilzbefall ausgelöst wird. Die Eschen, durch Hitze und Trockenheit geschwächt, konnten sich gegen den aggressiven Pilz nicht zur Wehr setzen, und sterben nun ab, erklärt die Gemeinde.

Im Stiftsdorf werden in dieser Woche einige der Linden an der Stiftsstraße von Totholz befreit. Ebenso die große Ulme an der Schlaunstraße vor dem Rathaus. Zwei Hainbuchen an der Daruper Straße müssen gefällt werden. Dasselbe geschieht mit weiteren Hainbuchen an der Rudolf-Harbig-Straße, an der Olympiastraße, an der Coubertinstraße und an der Dülmener Straße. „Ihnen sind die Sommer der vergangenen Jahre ebenfalls nicht gut bekommen“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde weiter.

Neuanpflanzungen geplant

Gegen Ende der Woche sind die Gemeindewerke dann in Höhe des Wellenfreibades, der Hummelbachpromenade und im Nachtigallengrund aktiv. Hier geht es ebenfalls um die Pflege der Bäume, wobei im Bereich des Freibades auch Fällungen vorgenommen werden müssen. Eine Wiederaufforstung ist bereits in Planung. Sobald die Pflanzsaison beginnt, werden junge, möglichst klimaresiliente Bäume nachgesetzt, heißt es abschließend.