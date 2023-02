Baumpflege geht gut voran

Noch sieht es an der Stiftsstraße chaotisch aus. Die Baumpflegearbeiten an den neun Platanen dauern voraussichtlich bis Freitag.

Wüst sah es am Montagmorgen auf der Nottulner Stiftsstraße aus. Von der Einmündung Mauritzstraße bis zur Straße am Kastanienplatz ist der Weg seitdem nicht nur gesperrt, sondern auch zu großen Teilen von frisch geschnittenen Ästen blockiert.

Grund dafür ist eine notwendige Pflegemaßnahme für die neun Platanen entlang der Stiftsstraße. „Es handelt sich dabei um einen Erhaltungsschnitt“, erklärt der zuständige Sachbearbeiter der Gemeindeverwaltung, Peter Wermeling. Denn im besten Fall sollten Bäume an der Krone gar nicht beschnitten werden. Bei den Platanen allerdings war ein Rückschnitt unvermeidbar. Alle drei bis vier Jahre sei eine solche Maßnahme nach Einschätzung eines Gutachters notwendig, der regelmäßig die Vitalität der Bäume untersuche.

Wie Passanten auf der Straße sehen konnten, fällt bei neun Bäumen einiges an Baumschnitt an. Dieser wird nicht etwa entsorgt, sondern zerkleinert und weiterverwertet, erklärt Wermeling. Zum Beispiel werden die Äste zum Heizen in der Holzhackschnitzelanlage am Nottulner Freibad genutzt.

Alle drei bis vier Jahre müssen die Bäume zurückgeschnitten werden, um ihre Vitalität zu erhalten

Die aktuellen Arbeiten verlaufen zügig, berichtet Wermeling weiter. „Wir arbeiten mit doppelter Kraft.“ Gleich zwei Arbeitskräfte sind auf Hubsteigern unterwegs, um den Pflegeschnitt durchzuführen. Zur Sicherheit wurde ein größeres Zeitfenster für die Arbeiten eingeplant. Der Straßenabschnitt der Stiftsstraße zwischen Mauritzstraße und Kastanienplatz wird noch voraussichtlich bis Freitag (17. Februar) gesperrt sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert.