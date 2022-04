Baustart nun für August geplant

Derzeit bietet sich ein trostloser Anblick an der Sebastiangrundschule Darup. Doch das soll sich in diesem Jahr ändern. Nach der aktualisierten Zeitplanung sollen die Arbeiten für den Teilneubau der Schule im August beginnen.

Der Teilneubau der Daruper Sebastiangrundschule wird für die Gemeinde teurer als geplant. Statt der bislang veranschlagten 2,29 Millionen Euro geht eine aktuelle Schätzung des beauftragten Architekturbüros Tenhündfeld derzeit von 2,49 Millionen Euro aus, also 200 000 Euro mehr. Ob es dabei bleiben wird, hängt von den weiteren Ausschreibungsergebnissen ab.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen seien die Kosten kaum noch kalkulierbar, betonte Architekt Christian Tenhündfeld am Dienstagabend im Ausschuss für Planen und Bauen. Die Materialpreise seien so stark gestiegen, wie er es noch nie in seiner beruflichen Laufbahn erlebt habe. Einsparpotenziale ließen sich nur erzielen, wenn man an der Qualität der Materialien spare oder zum Beispiel den Aufzug nicht bis ins Kellergeschoss baue, was allerdings die Nutzung des Kellers erheblich einschränken würde. Diese Einsparmöglichkeiten machte sich der Ausschuss nicht zu eigen. Die Planung soll ohne Abstriche umgesetzt werden.

Viele Daruper in der Sitzung

Zahlreiche Daruper Bürger waren nach Nottuln in die Sitzung gekommen. Der Hunger nach Informationen war groß, zumal in den vergangenen Monaten direkt an der Schule keine Fortschritte zu erkennen waren. Im Ausschuss legte der Architekt detailliert die bisherigen und kommenden Arbeitsabläufe dar. Dabei wies er unter anderem darauf hin, dass die Baugenehmigung einen Monat später als erwartet vorgelegen habe und es durch coronabedingte Personalengpässe zu Verzögerungen von insgesamt acht Wochen gekommen sei. Schließlich war das Ausschreibungsergebnis für den Rohbau sehr enttäuschend. Nur ein Unternehmen hatte ein Angebot gemacht, und das sei so unwirtschaftlich für die Gemeinde gewesen, dass es richtig gewesen sei, den Rohbau erneut auszuschreiben. Architekt und Gemeinde hoffen nun auf mehrere Angebote zu vertretbaren Preisen, da den Firmen mehr Zeit eingeräumt werden soll.

Erfreulich haben sich dagegen die Fördermittel entwickelt. Weil das neue Gebäude nun den Energieeffizienzstandard 40 EE erfüllt, bekommt die Gemeinde KfW-Fördermittel in Höhe von 419 000 Euro, 100 000 Euro mehr als ursprünglich geplant.

Fertigstellung zum Schuljahr 2023/24

Nach dem aktualisierten Bauzeitenplan ist nun ein Baubeginn im August dieses Jahres vorgesehen (ursprünglich März). Die Fertigstellung soll zum Beginn des Schuljahres 2023/2024 erfolgen.

Die Ausführungen des Architekten wurden von der Politik sehr unterschiedlich bewertet. Markus Böker (CDU) sprach sich gegen Veränderungen an der Planung aus, sah aber auch die Kostenrisiken.

Richard Dammann (Grüne) kritisierte das Architekturbüro. Er vermisse den notwendigen Druck, das Projekt schnell zu realisieren, und kritisierte, dass Ausschreibungen hätten viel früher erfolgen können. Dammann zeigte Sympathie für die UBG-Forderung, einen Projektsteuerer einzuschalten.

Herbert van Stein (UBG) schloss sich der Auffassung von Richard Dammann an und kritisierte das Büro für ein nur schrittweises Vorgehen. Vehement forderte van Stein die Einschaltung eines Projektsteuerers, der auf Termine und Kosten achtet und bei Bedarf rechtzeitig gegensteuert.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes kündigte an, dass die Verwaltung künftig in jeder Fachausschusssitzung über den Stand des Projektes berichten werde. Bei einem Projektsteuerer seien Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwägen. „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, formulierte er.

Helmut Walter (FDP) lobte das Architekturbüro für einen nachvollziehbaren Zeitplan und für die bisherigen Arbeiten, die recht zügig erfolgt seien. „Wir fühlen uns bei diesem Büro in guten Händen“, betonte Walter. Er lehnte den Einsatz eines Projektsteuerers ab, das bringe nur zusätzliche Kosten und Zeitverzögerung. Diesen Ausführungen konnte sich auch Markus Böker (CDU) anschließen.

Von Daruper Eltern kam der Vorschlag, die Arbeitsgruppe wieder regelmäßig tagen zu lassen, um so auch den Informationsfluss an die Daruper sicherzustellen. Am Ende nahm der Ausschuss den Bericht des Architekten zur Kenntnis. Eine Abstimmung über den Einsatz eines Projektsteuerers erfolgte nicht, das Thema ist aber für die UBG noch nicht abgeschlossen.