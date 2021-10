Baustellenfreie Weihnachtstage

Kanalerneuerung in der Straße Kastanienplatz verzögert sich

Nottuln

Wo Schatten ist, da ist auch Licht: Die Kanalerneuerung in der Straße Kastanienplatz sollte eigentlich noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Der Beginn der Arbeiten wird aber nun in die zweite Januarwoche verschoben, um eine Baustelle über Weihnachten zu vermeiden. Und: Die Maßnahme soll deutlich billiger werden, als ursprünglich veranschlagt wurde.

Von Ludger Warnke