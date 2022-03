Bedrückende Erinnerungen

Denkt sie an ihre Kindheit in Berlin zurück, spürt Petra Fietzek immer noch Beklommenheit. Was es damit auf sich hat, hat die Autorin in ihrem Roman „Mauerkind“ verarbeitet und den Nottulnern bei einer Lesung in der Stiftsbuchhandlung verraten.

„Berlin ist für mich leider belastend“, bedauerte Petra Fietzek am Freitagabend zum Ende ihrer Lesung in der Stiftsbuchhandlung Esplöer. „Eigentlich ist es eine tolle Stadt.“ Vier Jahre ihrer Kindheit in Berlin haben für die immer noch vorhandene Beklommenheit bei der 1955 geborenen Autorin gesorgt. An diese Zeit von 1963 bis 1967 hat sie sich in ihrem autobiografischen Roman „Mauerkind“, der 2021 im Elsinor Verlag erschienen ist, erinnert. „Interessant für mich“, so die heute in Coesfeld lebende Erzählerin, „wie präsent diese vier Jahre noch waren. Ich brauchte es nur abzuschreiben aus meinem Inneren.“

„Eingeschlossen in der brutalen Realität“

Petra Fietzek nahm die 30 Zuhörenden in der Stiftsbuchhandlung mit in den Alltag der achtjährigen Helene, die mit ihren Eltern von Frankfurt nach Westberlin zieht. „Eingeschlossen in der brutalen Realität der Berliner Mauer mit Stacheldraht, in den traumatischen Kriegserlebnissen meiner Eltern, in der kalten Anonymität der Großstadt Westberlin, in der irren Ambivalenz von Wirtschaftswunder und Schießbefehl, von heiler Welt und Unheil.“

Da hörten die Anwesenden von der Verwunderung des Kindes über die unheile Welt, in der Stacheldrähte, Grenzzäune und Betonwände die Menschen voneinander trennten und in der man nicht einfach in den von Lehrer Rattke geliebten Spreewald fahren konnte. Und wie begrenzt auch die Sonntagsspaziergänge der Familie im Grunewald sind, erfuhr Helene, als ihr kleiner Bruder Stephan seinen Ball unter ein weiß-rotes Absperrband hindurch schoss. „Halt! Komm sofort her!“, hatte der Vater ihn mit Angst und Entsetzen vom Hinterherlaufen abgehalten, „sonst fliegst du in die Luft!“ Das alte Foto, das damals ihre Mutter von ihr und ihrem Bruder vor dem Warnschild „YOU ARE LEAVING THE AMERICAN SECTOR...“ machte, hat Petra Fietzek mit auf den Einband von „Mauerkind“ gegeben.

Alleine dirigiert Helene im Dunkeln klassische Konzerte aus dem Transistorradio und entdeckt ihre Liebe zum Schreiben mit ersten kleinen lyrischen Werken. Und sie schreibt auf ihren Wunschzettel neben einem Fahrrad auch, dass der verschollene Onkel Peter wiederkommen möge, dass die Familie aus Westberlin wegziehen solle.

Die Autorin las für die Zuhörer zum Schluss, wie der letzte Wunsch von Helene durch die Versetzung des Vaters nach Aachen erfüllt wurde. Da antwortet am Ende die Zwölfjährige dem Lehrer ihrer neuen Schule mit Überzeugung: „Ja, ich bin geflohen.“

Eine Überforderung

„Es war für mich eine Überforderung als Kind“, erinnerte sich Petra Fietzek. „So viele Dissonanzen im Leben.“ Einigen Freunden sei erst beim Lesen ihres Romans bewusst geworden, wie erschreckend diese Zeit als „Mauerkind“ für sie gewesen sei.

Mit ihrer Lesung, die von der „Gesellschaft für Literatur in NRW e.V.“ gefördert wurde, berührte Petra Fietzek die Zuhörenden sehr. „Sie haben es sehr behutsam geschrieben“, fasste eine Besucherin den Eindruck der Anwesenden in Worte.