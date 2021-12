Beeindruckende Bilder aus dem All rütteln auf

Satellitenaufnahmen aus dem All machen vieles deutlich, was die Zukunft der Erde angeht. Holger Voigt nahm die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine spannende und erschreckende Reise.

Mit so vielen Besuchern hatte das Team des UNESCO-Arbeitskreises des Rupert-Neudeck-Gymnasiums nicht gerechnet: An die hundert Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, Eltern, Lehrer und Besucher von außerhalb hatten sich trotz Dunkelheit, schlechten Wetters und Vorweihnachtszeit im Forum eingefunden, um den Satellitenbildvortrag „Der blaue Planet – einzigartig – verletzt – heilbar“ zu hören. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Holger Voigt von der Bildungseinrichtung „Geoscopia“ war dazu mit seinem technischen Equipment aus Bochum angereist, um Ursachen und Folgen des Klimawandels mit Satellitenbildern anschaulich zu machen. Dabei lieferte ihm seine auf dem Schulhof aufgebaute Antenne viertelstündlich aktuelle Bilder der Erde, die das Wettergeschehen und Temperaturdaten der Atmosphäre zeigten, die von ihm erläutert wurden: „Schaut da mal genau hin. Seht ihr den Unterschied zwischen den Wolken? Die einen sind gar nicht voller Regen. Das sind Rauchwolken über Bolivien!“

„Das sind Rauchwolken über Bolivien!“

Mit anderen eindrucksvollen Aufnahmen aus geringerer Höhe machte er zum Beispiel an den Sojaplantagen in ehemaligen Regenwaldgebieten die veränderte Landnutzung deutlich, die auch mit unserem Konsumverhalten zu tun hat. 60 Prozent des dort produzierten Sojas wird als Tierfutter verwendet, nur 5 Prozent für die direkte menschliche Ernährung, schreibt das Gymnasium.

Schmelzende Gletscher, der austrocknende Tschadsee, zunehmende Wetterex­treme und der steigende Meeresspiegel waren weitere Themen seiner Bilder, die Holger Voigt mit spannenden Hintergrundinformationen kombinierte. So berichtete er beispielsweise auch von einem peruanischen Kleinbauern, der 2015 den Energiekonzern RWE verklagt hatte, weil sein Dorf und damit seine Existenz vom Schmelzwasser eines Gletschers bedroht ist. Als kohleverbrennender Energieproduzent gilt RWE als Mitverursacher des Klimawandels.

Viele Hintergrundinformationen zu den Bildern

Für ein Raunen im Publikum sorgte auch, dass Wissenschaftler des Mineralöl-Konzerns Exxon schon 1982 in einer betriebsinternen Studie das Ansteigen des Kohlendioxid-Gehaltes berechneten und schwerwiegende Folgen für das Klima vorhersagten, aber trotzdem weitermachten wie bisher.

Aber genau das sei der falsche Weg. Man dürfe nicht glauben, dass alles einfach so gut werde. Jetzt sei die Zeit, etwas zu verändern. Mit dieser Aufforderung beendete Holger Voigt seinen Vortrag und gab Raum für Fragen aus dem Publikums.

Veränderungen anstoßen und herbeiführen, das hat sich der UNESCO-Arbeitskreis mit seiner Vortrags- und Workshopreihe im Rahmen der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele vorgenommen. Konkret ist im Frühjahr für die Schülerinnen und Schüler ein Workshop zur „Ökologischen Aufwertung des Schulgeländes“ geplant, heißt es abschließend.