Begleiter auf dem letzten Weg

Tierbestattungen liegen im Trend – auch in Nottuln

Nottuln

Es ist stets ein trauriger Anlass, wenn in der Filiale die Tür aufgeht und ein Kunde hereinkommt. Doch offenbar ist es auch ein Beruf mit viel Erfüllung. So jedenfalls beschreiben es die Mitarbeiter, die bei der Rosengarten Tierbestattung in Nottuln arbeiten. Denn viele Menschen wünschen sich heute einen würdevollen Abschied für ihre Haustiere. Tierbestattungen werden deshalb immer beliebter.

Von Henning Tillmann