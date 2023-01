Beisenbusch wird nochmals erweitert

Nein, einen klassischen Neujahrsempfang, wie ihn die Gemeinde Nottuln in den Jahren vor Corona durchgeführt hat, den wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes hat davon Abstand genommen, wie er im exklusiven WN-Jahresauftaktgespräch erläutert. „Unsere Überlegungen gehen eher in Richtung einer Sommerveranstaltung, eines Sommerempfangs“, betont der Bürgermeister. Und bei diesem Empfang sollen die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten, sich über aktuelle Projekte und Entwicklungen zu informieren. Denn es gibt viel zu berichten. Trotz einer schwierigen Haushaltslage sind Tore zu Chancen geöffnet worden. „Im vergangenen Jahr ist viel gelungen“, zieht Thönnes eine positive Bilanz und spricht von „entscheidenden Weichenstellungen“ für die Zukunft der Gemeinde. Einige Beispiele:

