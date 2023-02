Bemerkenswerte Hilfe für die Erdbebenopfer

Das Schicksal der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien geht den Nottulnern sehr nahe. Ein Spendenaufruf der FI verzeichnet eine „überragende Resonanz“.

„Was für eine überragende Resonanz!!“ Norbert Wienke, Geschäftsführer der Friedensinitiative Nottuln (FI), ist überrascht und sehr erfreut. Innerhalb von sechs Tagen haben 96 Bürgerinnen und Bürger aus Nottuln auf das Konto der FI 17 230 Euro eingezahlt. Das Geld, so die FI, sei sofort weitergeleitet worden an die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, die in Syrien den Opfern des Erdbebens hilft – in dem Land, das sowieso schon durch zwölf Jahre Krieg zerstört ist.

„Ärzte ohne Grenzen“ hat dort, so teilt die FI mit, schon seit Jahren ein Netzwerk aufgebaut und konnte nach dem Beben sofort aktiv werden. Unterstützt werden, nach eigenen Angaben, 23 Gesundheitseinrichtungen in den Gouvernements Idlib und Aleppo mit medizinischen Notfallsets und Personal zur Verstärkung. Neben medizinischer Nothilfe leistet „Ärzte ohne Grenzen“ auch psychologische Erste Hilfe. Darüber hinaus verteilt das Ärzte-Team in Syrien Non-Food-Artikel wie Hygieneartikel, Küchensets oder Decken in den Lagern und Notunterkünften für die von den Erdbeben im Norden Aleppos Betroffenen.

Unmittelbare Hilfe hat Priorität

„Die unmittelbare Hilfe für die von den Erdbeben betroffenen Menschen, insbesondere für diejenigen, die bei diesem kalten Wetter kein Dach über dem Kopf haben, wird für unser Team weiterhin Priorität haben“, teilt „Ärzte ohne Grenzen“ mit. „Wir werden weiterhin den Bedarf ermitteln und unsere Hilfe entsprechend anpassen.“

Die Spendenkooperation zwischen FI und „Ärzte ohne Grenzen“ geht weiter. Spenden kann man auf das Konto der FI bei der Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE49 4015 4530 0082 5027 17, Stichwort „Erdbeben Syrien“, überweisen. Spendenquittungen schickt die FI unaufgefordert zu, wenn Name und Anschrift auf der Überweisung mitgeteilt werden.