Beratung bald auch per Video

Die Deutsche Rentenversicherung baut ihr telefonisches und digitales Beratungsangebot aus. Präsenzsprechstunden in der Gemeindeverwaltung gibt es nicht mehr. Das ehrenamtliche Beratungsangebot in Appelhülsen bleibt aber bestehen.

Helmut Höfener aus Appelhülsen, der selbst 46 Jahre bei der Deutschen Rentenversicherung gearbeitet hat, ist ehrenamtlicher Versichertenältester und bietet in dieser Funktion immer donnerstags eine Sprechstunde an. „Die Sprechstunden werden stark nachgefragt“, erzählt der 67-Jährige.

Der Service war für die Menschen in der Gemeinde bequem. Wer Fragen zu seiner künftigen Rente hatte, konnte bislang die regelmäßigen Beratungsstunden der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Westfalen vor Ort in der Gemeindeverwaltung Nottuln nutzen. Ein Service, den es so aber nicht mehr gibt, wie Daruper Bürger auf entsprechende Nachfrage bei der Verwaltung mitgeteilt bekamen. Und das hängt natürlich auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Denn die Beratungsangebote in Präsenz wurden mit Beginn der Pandemie ausgesetzt.