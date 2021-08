Besser nur angucken statt anfassen

Nottuln

Die gelben Blüten sind hübsch anzusehen. Und weil sie oft in großen Vorkommen beisammenstehen, sind sie auch ein echter Hingucker. Beim Anschauen sollte man es aber belassen, sagen Experten aus dem Biologischen Zentrum des Kreises in Lüdinghausen. Denn das Jakobskreuzkraut, das auch in Nottuln an der Schapdettener Straße wächst, ist für Rinder und Pferde, aber auch für Menschen giftig

Von Heidrun Rieseund