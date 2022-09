Beste Voraussetzungen für Kinder

Großzügig und gemütlich: Die DRK-Kita Henry Dunant in Nottuln. Am Freitag fand die Einweihung statt.

An diesen Worten hatten die Anwesenden keine Zweifel: „Wir haben hier beste Voraussetzungen und fühlen uns richtig wohl“, sagte Heike Thoms-Rungenhagen, Leiterin der DRK-Kita Henry Dunant an der Bruder-Hermann-Frye-Straße in Nottuln. Und diesen Eindruck gewannen auch die vielen Gäste, die am Freitagnachmittag an der Einweihungsfeier und am anschließenden Tag der offenen Tür teilnahmen. Große helle Räume, gemütlich und kindgerecht eingerichtet, dazu der Außenbereich mit einem Spiel- und Entdeckerangebot, das Kinderherzen höher schlagen lässt. „Man fühlt sich hier sofort wohl. Das zeugt auch von ihrer guten Arbeit“, sprach Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes dem gesamten Kita-Team ein großes Kompliment aus.