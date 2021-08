Besucher feiern Kunst und Künstler

In Scharen kamen die Besucher am Wochenende zur 14. Daruper Landpartie. Die unterschiedlichsten Kunstrichtungen wurden an 13 Standorten ausgestellt. Nach der langen Zeit der Entbehrungen feierten die Menschen die Kunst, die Künstler und das große kleine Dorf Darup.

„Tschüss, mach‘s gut!“ Jutta Börste wirft noch einen kurzen Blick in das große Auto, bevor es losfährt. „Das war meine Lieblingsskulptur“, sagt sie mit ein klein wenig Wehmut in der Stimme und tröstet sich, schon beinahe mit Vorfreude: „Ich mache die einfach noch mal!“ Die Malerin und Bildhauerin aus Rhede wird wohl noch so einige Skulpturen neu erschaffen müssen, denn so manche Besucherin und mancher Besucher der 14. Daruper Landpartie ist nicht nur zum Schauen gekommen.