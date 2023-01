Betrüger geben sich als Spendensammler aus

Angeblich geht es um einen in Not geratenen Zirkus. Dafür wollen Unbekannte an der Haustür Spenden sammeln. Die Polizei rät zu großer Aufmerksamkeit.

Die Polizei im Kreis Coesfeld weist auf dubiose Spendensammler hin. Konkret erhielt die Polizei mehrere Anfragen bezüglich Betrügern, die sich als Zirkusmitglieder ausgeben und den Brand eines Zirkuswagens in den vergangenen Wochen als Vorwand ausnutzen, um angeblich Spenden zu sammeln, das Geld jedoch für sich selbst beanspruchen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, liegen nun zwei Anzeigen wegen Spendenbetrugs vor. Zu einem Vorfall in Appelhülsen gibt es auch eine Personenbeschreibung.

Der Vorfall in Appelhülsen ereignete sich am Buchenweg. Dort klingelte am Montag (23. Januar) ein Unbekannter an der Haustür eines 70-jährigen Appelhülseners und gab an, für einen Zirkus, der vor Kurzem abgebrannt sei, Spenden zu sammeln. Der Mann wies sich nicht aus und führte offensichtlich auch keine Spendendose mit. Durch eine Mitarbeiterin des Zirkus wurde klargestellt, dass niemand von ihnen den Auftrag gegeben hat, Spenden durch einzelne Personen zu sammeln, berichtet die Polizei.

Der Appelhülsener kann den Täter wie folgt beschreiben: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, etwa 1,75 Meter groß und bekleidet mit einem olivfarbenen Parka (Kapuze über den Kopf gezogen). Die Person sprach akzentfrei Deutsch.

Am 19. Januar (Donnerstag) hat sich ein identischer Vorfall in Dülmen ereignet. Dort wurde ebenfalls ein 70-Jähriger um eine Spende gebeten. Ob es sich um denselben Täter handelt, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen entgegen unter Telefon 0 25 94/79 30.