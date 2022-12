Bezahlbares Bauland für Familien

„Das Dorf lebt“, bekräftigte ein Daruper Bürger und zählte auf, was die Menschen in dem kleinen Nottulner Ortsteil alles schon auf die Beine gestellt haben. Am Ende forderte er, dass es die hoheitliche Aufgabe der Gemeinde sei, für Bauland zu sorgen, auf dem Familien bezahlbar bauen könnten. Das sei auf dem geplanten Gelände am Nieresch nicht so gut möglich wie am Wullaweg. Dieses und noch einige andere Themen brannten den zahlreichen Darupern, die am Mittwochabend zum Hof Schoppmann gekommen waren, unter den Nägeln. Das Format „Politik vor Ort“ der Gemeinde wurde somit in diesem Ortsteil gut angenommen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet