Bibelworte klingen lassen

Musik für den guten Zweck – das hat sich das Solisten-Ensemble „Officina vocale“ auf die Fahnen geschrieben. Am 25. Februar (Samstag) gibt das Ensemble ein Konzert in Nottuln. Die gesammelten Spenden sind für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien bestimmt.

Das Ensemble „Officina vocale“ singt in Nottuln in der Besetzung (v.l.) Stephan Hinssen (Tenor). Ilga Schmutte (Mezzo-Sopran), Katharina Lohbeck (Sopran) und Peter Amadeus Schneider (Bariton).

Durch die Jahrhunderte hinweg haben viele Komponisten sich in der vorösterlichen Zeit von den kraftvollen Worten der biblischen Passionserzählung zu eindrucksvollen Kompositionen anregen lassen. Entsprechend der Epochen waren dabei die klanglichen Ausdrucksformen recht unterschiedlich. Ein geistliches Konzert, zu dem das Ensemble „Officina vocale“ am 25. Februar (Samstag) um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Martinus einlädt, lässt mit einem Rundgang durch die verschiedenen Epochen Bibelworte der Passion und liturgische Texte der vorösterlichen Zeit in unterschiedlichen Kompositionen erklingen.

Musikalische Reise durch die Jahrhunderte

Werke von Palestrina, Ingegneri und Bouzignac stehen für die vorbarocke Zeit; Händel, Telemann und Zelenka vertreten das barocke Jahrhundert. Die Romantik ist mit Bruckner, Liszt und Franck vertreten; als Vertreter der modernen Tonsprachen erklingen Werke von Fauré, Kverno und Kodály. Ihnen allen ist die emotionale klangliche Verarbeitung des Passionsgeschehens gemeinsam.

Unter dem Titel „Officina vocale“ haben sich Sängerinnen und Sänger zu einem Solisten-Ensemble zusammengefunden, das sich in unterschiedlichen Besetzungen der besonderen Vokalmusik widmet. Gleichsam wie in einer „Officina“, einer „Werkstatt“, erfolgt die klangliche Auseinandersetzung mit Kompositionen unterschiedlicher Epochen. In Nottuln singen am 25. Februar Katharina Lohbeck (Sopran), Ilga Schmutte (Mezzo-Sopran), Stephan Hinssen (Tenor) und Peter Amadeus Schneider (Bariton).

Der Eintritt ist frei. Die Einnahmen aus der Sammlung im Anschluss an das Konzert sind für die Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien bestimmt.