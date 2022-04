Bis zu ein Meter hohe Wellen

Freibad in Nottuln öffnet am 6. Mai seine Pforten

Das Wellenfreibad in Nottuln öffnet am 6. Mai wieder seine Pforten. In den vergangenen Monaten wurde es teilweise renoviert.

Am 6. Mai (Freitag) startet die Wellenfreibadsaison. Es sei wieder ein frühzeitiger Start auf Wunsch einer Vielzahl von Anhängern des Wellenfreibades, wie die Gemeindewerke in einer Pressemitteilung schreiben. Endlich könnten dann auch die drei Motoren der Wellenanlage gestartet werden, um mit einer Wellenhöhe von circa einem Meter wieder für ein ozeanisches Vergnügen zu sorgen.

Dem Saisonstart vorausgegangen ist ein Mix aus Maßnahmen zur Substanzerhaltung, Wartung und Attraktivitätssteigerung. Auch in diesem Jahr waren wieder Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an den baulich-technischen Anlagen und in den Grünanlagen erforderlich. „Die Mitarbeiter der Bäder, des Wasserwerkes und des Baubetriebshofes haben mit Hochdruck und Hand in Hand gearbeitet, um das Wellenfreibad wieder in Schuss zu bringen“, so Werkeleiter Peter Scheunemann.

Neue Spielgeräte für Kinder

Mit Beginn der Wellenfreibadsaison gehen auch wieder die Außenbereiche in Betrieb. Die kleinen Gäste erwarten der große Spielplatz mit einer Kletterlandschaft und die Matschanlage sowie die beiden Kleinkindbecken. Die Kinderwippe sowie das Dreistufenreck wurden durch neue Geräte ausgetauscht. Für die größeren Gäste stehen zwei Beach-Volleyballfelder und zwei Kleinfeld-Fußballtore zur Verfügung. Zusätzlich wurde das Angebot ergänzt um eine sogenannte Teqball-Platte. Teqball, ein Mix aus Tischtennis und Fußball, ist eine neue Trendsportart, die auf einer gewölbten Platte gespielt wird. Hier sind Technik, Konzentration und Ausdauer gefragt.

Auch wenn die vorhergesagte Wetterlage noch etwas unsicher ist, werden durch die Abdeckung des rund 1400 Quadratmeter großen Wellenbeckens in den Nachtstunden die Temperaturverluste und damit die Energiekosten erheblich reduziert, informieren die Gemeindewerke. Die Aufheizung erfolge hauptsächlich durch die Holzhackschnitzelanlage. Zudem erfolge in der Sommersaison die Energieversorgung aus den beiden hocheffizienten Blockheizkraftwerken der Gemeindewerke.

Betreiberwechsel in der Gastronomie

Der Gastronomiebereich hat einen Betreiberwechsel erfahren. Dominik Ipsch mit seinem Team steht allen Gästen zur Verfügung, die sich gern kulinarisch verwöhnen lassen oder einfach auch nur mal einen Kaffee trinken oder ein Eis essen möchten.

Die Becken sind mit frischem Wasser gefüllt und die Wellenanlage hat den Probebetrieb bereits erfolgreich absolviert. Da auch öffentliche Bäder ihren Beitrag zur Energiekostenreduzierung leisten müssen, wird die Wassertemperatur im Wellenbecken etwas abgesenkt, erklärt Peter Scheunemann. „Die Aufheizung auf eine Wassertemperatur von immer noch angenehmen circa 24 Grad beginnt rechtzeitig vor dem Öffnungstermin.“ Unterstützt wird das Bäderteam wieder durch die Wachhelfer und Aufsichtskräfte der DLRG-Ortsgruppe Nottuln.

Verkauf von Saison- und Jahreskarten

Der Verkauf der Saison- und Jahreskarten erfolgt auch in diesem Jahr wieder online auf Bestellung. Auf der Homepage der Gemeinde Nottuln ist dazu eine Datei zum Download bereitgestellt. Dieses Formular ist einfach mit den Angaben zum gewünschten Tarif auszufüllen und per E-Mail an gemeindewerke@nottuln.de oder auf dem Postweg zurückzusenden. Besucher ohne Internetanschluss können das Formular auch telefonisch unter 0 25 02/9 42-4 11, -4 13, -4 14 oder -4 15 anfordern.

Zudem können die Saison- und Jahreskarten bei den Gemeindewerken, Stiftsstraße 10, von montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr und von montags bis mittwochs in der Zeit von 14 bis 16 Uhr erworben werden. Donnerstags besteht die Möglichkeit, sich bis 18 Uhr mit Saison- und Jahreskarten zu versorgen. Eine telefonische Terminabstimmung vorab ist erforderlich. Der Erwerb ist jetzt auch mit EC-Karte möglich.

Auch wenn die Corona-Schutzverordnung keine verbindlichen Regeln mehr vorsieht, bittet das Badteam trotzdem um Einhaltung der bekannten Hygieneregeln wie das Einhalten von Abständen und das Tragen einer Mund-Nase-Abdeckung im Gebäude.

Das Hallenbad hat am Mittwoch (4. Mai) seinen letzten Betriebstag. Durch den Umzug vom Hallenbad in das Wellenfreibad bleibt das Hallenbad am Donnerstag (5. Mai) geschlossen. Die Öffnungszeiten des Wellenfreibads: Montag und Freitag von 10 bis 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 6.30 bis 20 Uhr, Mittwoch, Samstag, Sonntag und am Feiertag von 8 bis 20 Uhr.