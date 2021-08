Bisher voll im Zeitplan

Erneuerung der Steverbrücke und Radwegbau an der K11

Nottuln

Das Wetter spielt mit und die Arbeiten an der neuen Steverbrücke und am Radweg entlang der K11 zwischen Nottuln und Schapdetten gehen gut voran. Die Brücke ist als solche schon erkennbar, die Konstruktion aus Stahl und Beton soll in gut zwei Wochen fertig sein. Danach geht es mit den Asphaltarbeiten weiter. Das Projekt liegt damit voll im Zeitplan.

Von Henning Tillmann