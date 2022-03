Bislang 61.650 Euro gespendet

Viele Nottulnerinnen und Nottulner nehmen Anteil am Schicksal der ukrainischen Flüchtlinge. Und sie spenden für die Ukraine-Hilfe in der Partnerstadt Chodziez.

Auch der MGV Nottuln unterstützt die Ukraine-Hilfe in der Partnerstadt. Das Foto zeigt (v.l.): Marion und Raimund Materna, Achim Rohm, Franz Josef Hund, Robert Hülsbusch, Dr. Dietmar Thönnes, Wolfgang Kirches, Klaus Bratengeyer und Bernd Händel.

Die Spendenaktion zugunsten der Ukraine-Hilfe in Nottulns polnischer Partnerstadt Chodziez erfährt in der Gemeinde weiterhin eine breite Unterstützung. Wie das Partnerschaftskomitee mitteilte, belief sich der Spendenstand am Samstagabend auf nunmehr 61.650 Euro. Davon sind 10.515 Euro Spenden aufgrund des tragischen Todes von David Lunau eingegangen.

Nach Angaben des Komitees haben sich bislang 342 Personen, Firmen, Gruppen und Vereine an der Spendenaktion beteiligt. Am Freitagabend kurz vor dem Friedensgedenken überreichte auch der MGV Nottuln eine 500-Euro-Spende für die Ukraine-Hilfe in der Partnerstadt. Mit einem Banner drückte der Männergesangverein außerdem seine Solidarität mit den Menschen der Ukraine aus.

„Bürgermeister Jacek Gursz hat sich für unsere Unterstützung bedankt. Unser Geld wird dringend benötigt. Die Zahl der Flüchtlinge nimmt weiter zu. Die Menschen müssen untergebracht und versorgt werden“, berichtete Komiteevorsitzender Robert Hülsbusch. Vor kurzem habe man eine erste Rate in Höhe von 20.000 Euro nach Chodziez überweisen können. Bürgermeister Jacek Cursz sei sehr froh über die finanzielle Unterstützung und freue sich darauf, sich im Juni bei den Nottulnern persönlich zu bedanken. Auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes betonte am Freitag, „dass unsere Partnerstadt dringend auf Unterstützung angewiesen ist.“

Die Spendenaktion wird fortgeführt. Spendenkonto: Konto des Komitees für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln e.V., Volksbank Nottuln IBAN DE36 4016 4352 5102 8960 00, Stichwort „Ukraine-Hilfe-Chodziez“. Abzugsfähige Spendenquittungen schickt das Komitee für Städtepartnerschaft unaufgefordert zu, wenn bei der Überweisung Name und Anschrift mitgeteilt werden.