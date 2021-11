Bitte um erhöhte Aufmerksamkeit

Mehrere Platinen sind durchgeschmort. Deshalb funktioniert die Ampel an der Rudolf-Harbig-Straße nicht. Der Ersatz ist nicht billig.

Wegen eines technischen Defekts in der Steuereinheit fällt die Ampelanlage an der Kreuzung Rudolf-Harbig-Straße/Olympiastraße/Alter Kirchweg in Nottuln noch für mehrere Tage aus. Die Gemeindeverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit und um Beachtung der Verkehrsregeln. Da die Kreuzung für viele Kinder Bestandteil des alltäglichen Schulweges ist, werden die Eltern gebeten, ihre Kinder auf die Situation hinzuweisen.

Nach Auskunft von Daniel Krüger von der Gemeinde Nottuln handelt es sich bei der Ampelanlage um ein älteres Modell. In der mittlerweile veralteten Steuereinheit der Anlage sind mehrere Platinen durchgebrannt. Die Gemeinde lässt nun eine neue Steuereinheit einbauen, die auch eine spätere Umrüstung der Ampel auf LED-Technik zulässt. Die neue Steuereinheit kostet rund 7500 Euro und wird in den nächsten Tagen eingebaut. Voraussichtlich ab dem 10. November (Mittwoch) wird die Ampel wieder in Betrieb sein.