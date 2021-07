Bodenständig und reiselustig

Nottuln

Ihre Diamantene Hochzeit können an diesem Wochenende die Nottulner Margret und Gerhard Schlütter feiern. Vor nunmehr 60 Jahren, am 1. August 1961, gaben sich die beiden damals 23-Jährigen in der Kirche das Ja-Wort. Noch heute ist das Paar gerne im Camper unterwegs.

Von Marita Strothe