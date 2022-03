Booster fürs Selbstbewusstsein

Ein ernstes Thema, mit viel Spaß vermittelt: Unter dem Titel „Kraftzwerge – Vorschulkinder stärken“ brachte der Sozialkompetenztrainer Michael Klein nun Kindern in der St.-Bonifatius-Kita bei, wie sie selbstbewusster auftreten können. Besonders ein Satz bereitete denen sehr viel Freude.

Projekt „Kraftzwerge“ in der Schapdettener St.-Bonifatius-Kita

Kompetenztrainer Michael Klein (links im blau-schwarzen Trainingsanzug) übt mit den künftigen Schulkindern der St.-Bonifatius-Kita die richtige Körperhaltung in Stresssituationen: „Mach die Banane! Geh weg!“, rufen die Kinder. Im Hintergrund schauen Kita-Leiterin Andrea Peper-Kewitz und Volksbank-Prokurist Martin Strietholt zu.

„Mach die Banane!“ An diesem Spruch haben die 18 künftigen Schulkinder aus der Mond- und aus der Sternengruppe des Schapdettener St.-Bonifatius-Kindergartens sichtlich Spaß. Denn „Mach die Banane“ heißt so viel wie: „Hau ab!“ Doch auch ein lautes „Stop!“, „Geh weg!“ oder „Ich will nicht!“ kommt ihnen flüssig über die Lippen. Michael Klein ist damit sehr zufrieden.