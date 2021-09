Brachland soll Bauland werden

Gehen mit Zuversicht an die Arbeit: Fachbereichsleiter Jonas Sonntag, Stadtplanerin Berit Jänkel (beide Gemeinde Nottuln), Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, Projektleiterin Jennifer Matthäus (BauLandPartner), Geschäftsführer Henk Brockmeyer (NRW.Urban) und Jessica Hupe (BauLandPartner) nahmen am Freitagvormittag die rund 3,8 Hektar große Brachfläche an der Bahnhofstraße in Appelhülsen in Augenschein. Gemeinsam mit den Eigentümern soll über eine Entwicklung des Geländes beraten werden.

Foto: Ludger Warnke