Weiteres Auto in Nottuln ausgebrannt 

In Schapdetten hat in der Nacht auf Dienstag (2. Mai) wieder ein Auto gebrannt.

Ist es wirklich nur ein Zufall oder steckt doch mehr dahinter? Nach einem weiteren Pkw-Brand in Schapdetten ermittelt die Polizei Coesfeld „in alle Richtungen“, wie sie am Dienstag mitteilte. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.

Nach den Vorfällen in der Nacht zum 1. Mai (wir berichteten) hat in Schapdetten in der Nacht zum 2. Mai (Dienstag) erneut ein Auto gebrannt. Diesmal an der Roxeler Straße auf dem am Ortsrand gelegenen Parkplatz des Friedhofes. Wie die Polizei miteilte, hörte eine Zeugin gegen 1.45 Uhr aus Richtung des Friedhofs einen Knall. Kurz darauf bemerkte sie einen Feuerschein auf dem Parkplatz. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Schapdettener Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Das Auto brannte vollständig aus. Totalschaden.

Brandserie in Schapdetten

Damit erhöht sich die Anzahl der aktuell durch Feuer komplett zerstörten Pkw auf vier Fahrzeuge. In der Nacht zum Montag waren drei Fahrzeuge in der Fuldastraße ausgebrannt. Bei einem vierten Fahrzeug konnte die Feuerwehr noch rechtzeitig eingreifen und einen größeren Schaden verhindern.

Die auffällige zeitliche Nähe der Vorkommnisse hat die Polizei veranlasst, einen früheren Pkw-Brand aus dem März ebenfalls in die aktuellen Ermittlungen aufzunehmen. Zur Erinnerung: Am 30. März (Donnerstag) war ein Auto in der Schapdettener Schenkingstraße ausgebrannt.

Bei ihren Ermittlungen hofft die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Jeder, dem zu den Zeiten und Orten der Vorkommnisse etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Polizei in Dülmen in Verbindung zu setzen. Kontakt: Telefon 02594/7930.