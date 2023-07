Brandserie in Schapdetten durchbrochen

Innerhalb kurzer Zeit brannten mehrere Autos in Schapdetten vollständig aus. Hier in der Nacht zum 2. Mai.

Nach insgesamt vier Brandlegungen an mehreren Pkw in Schapdetten in den Monaten März bis Mai 2023 geht die Polizei Coesfeld davon aus, dass die Brandserie gestoppt werden konnte. Das teilte sie jetzt in einer Pressenotiz mit.

Von Ende März bis Anfang Mai waren in Schapdetten mehrere Pkw vollständig ausgebrannt (wir berichteten). Allein in der Nacht zum 1. Mai standen vier Autos in der Fuldastraße in Flammen. Bei einem Fahrzeug hatte die Polizei einen größeren Schaden verhindern können. Eine Nacht später (2. Mai) brannte auf einem Parkplatz am Ortsrand ein weiteres Auto aus.

Polizei ermittelte in alle Richtungen

Die Nähe der Ereignisse veranlasste die Polizei, einen weiteren Vorfall mit den Bränden in Verbindung zu bringen. Bereits am 30. März war ein Auto in der Schapdettener Schenkingstraße ausgebrannt. Im Mai teilte die Polizei mit, in „alle Richtungen“ zu ermitteln. Brandstiftung wurde nicht ausgeschlossen.

Durch intensive Ermittlungen ergab jetzt sich der Tatverdacht gegen einen Nottulner Bürger, bei dem zudem eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt wurde. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Tatverdacht gegen den Nottulner nicht erhärtet werden. Die Ermittlungen dauern an.