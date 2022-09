Brigitte und Heinz-Udo Kuhl geehrt

Nottuln hat mit Abstand die größte DLRG-Ortsgruppe im Kreis Coesfeld. Und viele Mitglieder halten der Ortsgruppe seit Jahrzehnten die Treue. Am Sonntag rückten diese langjährigen Mitglieder in den Fokus.

„Insgesamt sind es 81 Jubilare, die zwischen zehn und sogar 50 Jahren Mitglied in unserer Ortsgruppe sind“, freute sich Vorsitzender Marcel Schwaf. Weil wegen der Corona-Pandemie seit 2020 keine Mitgliedschaftsjubiläen bei der DLRG Nottuln mehr begangen worden waren, hatte die Ortsgruppe am Sonntag die in diesem und auch in den vergangenen zwei Jahren zu Ehrenden in die Räume des Vereins eingeladen.

28 Jubilare waren zum gemütlichen Beisammensein gekommen und bestaunten als Erstes die fertiggestellten neuen Räumlichkeiten, die DLRG und DRK seit drei Wochen nutzen können. Julian Grenz überbrachte den Nottulnern Grüße vom Bezirksvorstand. „Nottuln ist mit Abstand die größte Ortsgruppe im Kreis Coesfeld“, so Grenz. „Und die vielen Jubilare zeigen, dass Sie ihre Mitglieder auch halten können“, freute er sich.

Patrick Richter-Brockmann, Julian Grenz (v. l.) und Marcel Schwaf (r.) zeichneten Sigrid Richter-Brockmann, Elke Masthoff, Christoph Scheffler, Gisela Göcke sowie Doris und Reinhard Bott (v.l.) mit silbernen Mitgliedsehrenabzeichen für 40 beziehungsweise 25 Jahre im Verein aus. Foto: Marita Strothe

Zusammen mit Marcel Schwaf und dem stellvertretenden Vorsitzenden Patrick Richter-Brockmann zeichnete er zunächst die zahlreichen Anwesenden mit zehnjähriger Mitgliedschaft aus. „Vor zehn Jahren haben wir die zweite Trainingszeit samstags eingeführt“, erinnerte Marcel Schwaf daran, dass diese Umstellung damals zu zahlreichen neuen Mitgliedern geführt habe. 20 von ihnen konnte er an diesem Sonntag nach vorne rufen, wo ihnen Mitgliedsehrenabzeichen in Bronze und Urkunden überreicht wurden. Zu jeder und jedem wusste der Vorsitzende Persönliches zu berichten.

Zahlreiche Mitglieder nahmen von Patrick Richter-Brockmann, Julian Grenz (v.l.) und Marcel Schwaf (3.v.r.) Urkunden und Ehrennadeln für zehn Jahre DLRG-Mitgliedschaft entgegen. Foto: Marita Strothe

Fünf Mitglieder halten der Nottulner DLRG seit 25 Jahren die Treue. Zwei von ihnen, Sigrid Richter-Brockmann und Christoph Scheffler, bekamen Ehrenabzeichen in Silber und Urkunden an diesem Sonntag persönlich überreicht.

„So langsam wird es spannend“, kündigte Schwaf danach an, „wir kommen zu den 40-jährigen Jubilaren.“ Diese Auszeichnungen wurde verliehen an Elke Masthoff, Gisela Göcke sowie Doris und Reinhard Bott.

Besonders viel Applaus bekam dann aber zum Höhepunkt des Abends ein weiteres Ehepaar: Brigitte und Heinz-Udo Kuhl, er Ehrenvorsitzender der Ortsgruppe, wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft gefeiert.

„Dieser Abend ist für Euch, genießt ihn“, lud der Vorsitzende nach dem offiziellen Teil zum weiteren Beisammensein mit leckerem Gegrillten ein.