Unter dem Motto "Brot teilen für den Frieden" gestalteten die Landfrauen aus Nottuln, Appelhülsen und Schapdetten am Freitagabend (1. April) das Nottulner Friedensgedenken am Stiftsplatzbrunnen. Auch diesmal wurden wieder Kerzen am Brunnenrand abgestellt.

Foto: Ludger Warnke