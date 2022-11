Brücke nur noch einspurig befahrbar

Die kleine Brücke, die in der Bauerschaft Kley über die Bahnlinie führt, soll geschützt werden. Zu diesem Zweck hat die Gemeinde als Eigentümerin ein paar Maßnahmen getroffen.

Die Brücke über die Bahntrasse in der Bauerschaft Kley in Appelhülsen wird entlastet. Künftig wird sie nur noch einspurig befahrbar sein, um Schäden am Brückenbauwerk zu vermeiden.

Die Brücke, die in der Nähe der Photovoltaik-Anlage an der L551 zwischen Appelhülsen und Bösensell in der Bauerschaft Kley über die Bahnstrecke Münster-Dülmen führt, wird täglich von zahlreichen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern genutzt. Seit Mitte November jedoch gelten für ihre Befahrung Einschränkungen, teilt die Gemeinde mit: Begegnungsverkehr ist bald nicht mehr möglich.

Die Zufahrt wird auf beiden Seiten verengt, zudem weisen Schilder auf die Benutzungsänderung hin. Zudem gilt dort ab sofort Tempo 30. Und für Fahrzeuge über 40 Tonnen ist die Brücke gesperrt.

Dass die Gemeinde als Eigentümerin der Brücke so agieren muss, hat gute Gründe, heißt es weiter. Als die Brücke Ende der 70er-Jahre gebaut wurde, gab es weder die Menge an Fahrzeugen, wie sie heute unterwegs ist, noch waren diese so groß und schwer wie die modernen Autos, Lkw und landwirtschaftlichen Fahrzeuge.

„Unser Antritt ist es, den guten Zustand der Brücke zu erhalten und Schäden durch Überlastung vorzubeugen“, erklärt Daniel Krüger, Leiter der Gemeindewerke. Den Neubau der Brücke, der sicher irgendwann anstehe, wenn sie nicht auf diese Weise entlastet wird, wolle man so lange wie möglich vermeiden.