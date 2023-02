Bufdi soll Sprachfördergruppe begleiten

Bereits seit einigen Jahren gibt es am Rupert-Neudeck-Gymnasium eine Sprachfördergruppe, in der geflüchtete und neu zugewanderte Kindern und Jugendliche unterrichtet werden. Für diese Aufgabe sucht das Gymnasium nun Unterstützung im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes.

Wer Interesse hat, vor einer Ausbildung oder einem Studium noch neue Erfahrungen in einem sozialen Bereich zu sammeln, kann dies ab dem kommenden Schuljahr am Rupert-Neudeck-Gymnasium verwirklichen. Hier wird ein neuer Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi) beziehungsweise eine -dienstlerin zur Unterstützung im Unterricht von geflüchteten und neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in den Sprachfördergruppen gesucht.

Der oder die Bufdi soll die Lehrkräfte an der Schule am Vormittag während der täglichen Unterrichtszeit beim Unterricht in verschiedenen Sprachfördergruppen in Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Mathematik auf einfachem Niveau und sprachsensiblem Fachunterricht unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Das beinhaltet auch die selbstständige Betreuung von Kleingruppen mit vorbereiteten Materialien im DaZ-Unterricht auf unterschiedlichen sprachlichen Niveaus. Hinzu kommt die Korrektur von bearbeiteten Materialien oder die Zusammenstellung von individualisierten Arbeitsmappen.

Der Bundesfreiwilligendienst beginnt am 1. August 2023 und dauert zwölf Monate, bei einer formalen Wochenstundenzeit von 40 Stunden, die aber – wie bei Lehrkräften üblich – Zeit für Vorbereitung oder Korrektur beinhalten, die zu Hause getätigt werden können.

Die Kolleginnen und Kollegen des Gymnasiums freuen sich auf den neuen Kollegen bzw. die neue Kollegin und werden ihm oder ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wer Interesse hat, wird gebeten, einen Termin mit der Schulleitung oder einer der Koordinatorinnen der Sprachfördergruppe zu vereinbaren unter der Rufnummer 02502/9 44-0 oder 9 44-1 11.