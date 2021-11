„Bunte Steine“ am Kirchplatz

Am Kirchplatz 1 in Nottuln hat Kornelia Maschmann ihr schnuckeliges Geschäft „Bunte Steine“ eröffnet. Die frühere Buchhändlerin bietet mehr als 260 verschiedene Sorten von Mineralien an. Dazu kommt eine Auswahl an Halsketten, die allesamt in Handarbeit hergestellt worden sind.

Foto: Ludger Warnke