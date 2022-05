Bürger kritisieren empfohlene Umleitung

Gehwegsperrung am Potthof dauert noch bis Freitag an

Fußgänger und Radfahrer in Nottuln müssen derzeit in einem Teilbereich des Potthofs Umwege einplanen. Wegen einer Baumaßnahme auf dem Grundstück Potthof 3 in Höhe Haltestelle Historischer Ortskern ist dort der Geh- und Radweg komplett für Fußgänger und Radfahrer gesperrt und eine recht lange Umleitung zurück zur Stiftsstraße ausgeschildert.